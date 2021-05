Matura 2021. Język angielski - poziom rozszerzony: ARKUSZE CKE, pytania i odpowiedzi. Co było na maturze z angielskiego? 07.05.2021

Matura 2021. Język angielski - poziom rozszerzony. Arkusze CKE, pytania i odpowiedzi

W piątek, 7 maja o godzinie 9:00 tegoroczni maturzyści zmierzą się z egzaminem dojrzałości z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Arkusz egzaminacyjny z angielskiego pojawi się na stronie CKE tuż po godz. 14. Opublikujemy go w tym miejscu wraz z proponowanymi odpowiedziami.

Matura z języka angielskiego - poziom rozszerzony

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym składa się zazwyczaj z 10 zadań. Egzamin ten można podzielić na 3 części, z których pierwsza to zadania ze słuchu, druga - pytania odnośnie tekstu, a ostatnia - to praca pisemna. Ilość punktów, którą można uzyskać na maturze z angielskiego to: 50 pkt.

Na teście z języka angielskiego dla zaawansowanych najczęściej pojawiają się następujące polecenia: