Matura 2021: Język angielski poziom rozszerzony. ARKUSZE CKE, Pytania + Klucz Odpowiedzi. Angielski - poziom rozszerzony. Co było? 7.05.2021

Matura 2021: Język angielski poziom rozszerzony. Arkusze CKE, pytania i odpowiedzi

Matura z angielskiego na poziomie rozszerzonym nie jest obowiązkowa, jednak wielu maturzystów przystępuje do egzaminu, by uzyskać przepustkę na dedykowane wyższe uczelnie. W całym kraju do matury z angielskiego na poziomie rozszerzonym przystąpi blisko 160 tysięcy uczniów ostatnich klas szkół średnich. Daje to blisko 60 procent wszystkich tegorocznych maturzystów.

Egzamin rozpocznie się o godz. 9 i potrwa 150 minut. Zobaczcie, co było na egzaminie z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym w 2021 roku. Arkusze wraz z odpowiedziami opublikujemy po południu. Wystarczy odświeżyć stronę.

Matura z języka angielskiego - poziom rozszerzony

Na maturze z angielskiego na poziomie rozszerzonym możemy spodziewać się 10 zadań. Egzamin składa się z trzech części -pierwsza to zadania ze słuchu, druga - pytania z rozumienia tekstu, a trzecia to praca pisemna. Maksymalnie można uzyskać 50 punktów.