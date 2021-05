Matura 2021. Matematyka ARKUSZE CKE: Odpowiedzi, zadania, przecieki, rozwiązania. Co będzie na maturze z matematyki? [04.06.2020]

Matematyki wielu uczniów boi się najbardziej, bowiem od kilku lat jest przedmiotem obowiązkowym. I to właśnie z niego spośród wszystkich "przymusowych" egzaminów wyniki są co roku najgorsze.

Egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym składa się zazwyczaj z 34 zadań . Egzamin ten można podzielić na dwie części, z których pierwsza to zadania zamknięte jednokrotnego wyboru, a druga - to zadania otwarte, przy ocenie których wymagane jest przedstawienie rozwiązania. Ilość punktów, którą można uzyskać na maturze z matematyki wynosi 50.

Matura 2021. Matematyka. Odpowiedzi, zadania, przecieki, rozwiązania, arkusze CKE

Co będzie w 2021 roku na maturze z matematyki? Jakich zadań się można spodziewać, a jakie wykluczyć? Większość uczniów z pewnością zastanawia się, czy były jakieś przecieki. To wcale nie takie niemożliwe, bowiem jest podejrzenie, że przed maturą z języka polskiego doszło do przecieku w woj. podlaskim. Tuż przed rozpoczęciem matury z języka polskiego, internauci wyszukiwali frazy, które rzeczywiście pojawiły się na egzaminie.