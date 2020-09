Matura poprawkowa 2020: Matematyka - odpowiedzi. Oficjalne arkusze CKE, klucz odpowiedzi, wyniki [08.09.2020]

Matura poprawkowa 2020. MATEMATYKA: Odpowiedzi, arkusze CKE, rozwiązania online, testy

Matura poprawkowa 2020 z części pisemnej na poziomie podstawowym odbędzie się już już dziś. Ponieważ matura w swoim pierwotnym terminie została przesunięta z powodu koronawirusa, także termin poprawku uległ przesunięciu. Matura poprawkowa 2020 z języka polskiego, matematyki, języka obcego, odbędzie się we wtorek, 8 września 2020 roku o godz. 14:00. Jak pójdzie zdającym? Dowiedzą się tego już we wrześniu, a dokładniej - do środy 30.09. Natomiast już niedługo oficjalne arkusze maturalne CKE powinny pojawić się w internecie. Śledź na bieżąco naszą stronę.