Medycy na Granicy kończą pomagać imigrantom. Wszystko przez to, że ktoś zniszczył ich samochody

- Zaraz po incydencie zwróciliśmy się o rekomendacje do ekspertów do spraw bezpieczeństwa. Zdecydowanie zalecili nam, by do czasu wyjaśnienia sprawy zawiesić dalsze działania. Czekało na nas jeszcze około 40 godzin dyżuru do planowego terminu zakończenia akcji. Podjęliśmy decyzję o zamknięciu projektu już teraz. Bezpieczeństwo naszych ludzi jest dla nas priorytetem - poinformowali w mediach społecznościowych członkowie grupy Medycy na Granicy.

Ich decyzja ma związek z atakiem na ich bazę przy granicy. W nocy z soboty na niedzielę nieznani sprawcy uszkodzili pięć samochodów osobowych, należących do dyżurujących członków zespołu oraz towarzyszących im w tych dniach dokumentalistów. Przebito opony, potłuczono szyby, lampy, zniszczono karoserię.

Sprawę bada lokalna policja.

- Obecnie trwają czynności policyjne wyjaśniające nocny atak. Nasz zespół dyżurny jest w nie zaangażowany, co uniemożliwia utrzymanie dalszej gotowości do interwencji - tłumaczą medycy.