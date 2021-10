Medycy Na Granicy ruszają na Podlasie, aby pomagać uchodźcom. Rozpoczną całodobowe dyżury

W składzie trzyosobowego zespołu znajdzie się kierowca-ratownik, lekarz oraz trzecia osoba z wykształceniem medycznym, najczęściej ratownik lub pielęgniarka.

- Członkowie organizacji pomocowych otrzymają od nas numer telefonu i w każdej sprawie medycznej mogą zwracać się do nas - mówi Jakub Sieczko, lekarz anestezjolog, jeden z lekarzy na granicy. - Zgodnie z potrzebami, będziemy wysyłać do nich nasz ambulans. Będzie to funkcjonowało podobnie jak podczas zwykłych dyżurów ambulansu ratunkowego.