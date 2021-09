Memoriał Kamili Skolimowskiej. Pożegnanie wielkich gwiazd lekkiej atletyki. Były łzy wzruszeń i podziękowania

Niedzielny mityng był pożegnaniem z polskimi kibicami kończącymi kariery zawodnicze skoczkini wzwyż Kamili Lićwinko i młociarki Joanny Fiodorow. Także swój ostatni start miał Piotr Małachowski. W Lotto Silesia Memoriale Kamili Skolimowskiej wzieło udziął wielu medalistów olimpijskim, w tym także Wojciech Nowicki i Maria Andrejczyk.

Kamila Lićwinko (Podlasie Białystok) w skoku wzwyż zaliczyła 1.91 cm zajmując trzecie miejsce. Halowa mistrzyni nie kryła wzruszeń. – To dzień wielkich wzruszeń. Za mną dwadzieścia dwa lat startów. Jestem szczęśliwa, że kończę karierę przy tak wspaniałych kibicach. Nie spodziewałam się, że będę mogła zakończyć karierę na stadionie pełnym kibiców. To coś wspaniałego. To przemyślana decyzja. Boję się co będzie po zakończeniu kariery, jak to będzie wszystko wyglądało bez startów - powiedziała w wywiadze dla TVP Sport Kamila Lićwinko.

Wieloletnią i bogatą karierę zakończyła także augustowianka Joanna Fiodorow. Dwukrotna brązowa medalistka mistrzostw Europy oraz wicemistrzyni świata w rzucie młotem uzyskała w Chorzowie 68.56 m.