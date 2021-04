Memy o Robercie Makłowiczu podbijają internet! Król polskiej gastronomii uczy gotować i rozśmiesza (ZDJĘCIA) RED.

Robert Makłowicz był gwiazdą kultowego programu kulinarnego w TVP. Rozstał się jednak z telewizją publiczną i na własną rękę tworzy m. in. filmy na YouTube. Zyskał dzięki temu nowych fanów, którzy uwielbiają go za błyskotliwość, specyficzne podejście do życia i zabawne powiedzonka. Makłowicz uczy gotowania i rozśmiesza swoją publiczność. Nic dziwnego, że stał się bohaterem memów.