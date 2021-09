Miasteczko namiotowe z Usnarza Górnego musi się zwijać. Działacze i dziennikarze mają czas do północy (zdjęcia)

Nie chcemy, ale cóż, musimy, takie jest prawo. My będziemy go przestrzegać. Szkoda tylko, że nasi rządzący nie przestrzegają praw człowieka w stosunku do uchodźców, którzy tutaj koczują w nieludzkich warunkach - mówią działacze, którzy dziś po południu jako jedni z pierwszych opuścili miasteczko namiotowe w Usnarzu Górnym.