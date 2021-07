Miasto i Gmina Bielsk Podlaski dostaną ok. 2,6 mln zł na fotowoltaikę

Dzięki zwiększonej puli budżetu konkursu dotacje na OZE trafią do mieszkańców aż 35 podlaskich gmin, w tym m.in. Białegostoku, Bielska Podlaskiego i Grajewa.

Chcą chronić środowisko

W wyniku przesunięcia pieniędzy z budżetów innych konkursów kończącego się już programu regionalnego wygospodarowano dodatkowe środki na ekologiczne inwestycje. Decyzję o przyznaniu unijnych pieniędzy marszałek Artur Kosicki argumentował koniecznością wspierania inwestycji, które chronią środowisko.

- Wchodzimy w nową perspektywę unijną, tak zwanego Zielonego Ładu, a co za tym idzie, będziemy musieli spełnić coraz więcej różnego rodzaju wskaźników dotyczących ochrony środowiska. To wymaga konkretnych działań dostosowujących nie tylko naszą gospodarkę, ale i codzienne życie do nowych standardów unijnych – wyjaśnił marszałek. – Tym bardziej dbamy więc o to, aby wsparcie otrzymały wszystkie pozytywnie ocenione projekty podlaskich samorządów. Cieszę się, że z dotacji skorzystają także mieszkańcy Białegostoku, do których trafi prawie 1,4 mln zł – dodał.