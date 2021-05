Michałowo. Radni popierają stanowisko Narewki w sprawie modernizacji wojewódzkich dróg we wschodniej cześci województwa podlaskiego

Radni Narewki podkreślili, że „drogi te mają bardzo duże znaczenie użytkowe i funkcjonalne na tle układu transportowego województwa podlaskiego, z uwagi na bardzo istotne dla gospodarki przejście graniczne z kolejowym węzłem przeładunkowym w Siemianówce, gdzie dokonuje się odpraw granicznych celnych i fitosanitarnych na granicy państwa. Należy podkreślić, że to jedyna droga prowadząca do towarowego przejścia granicznego, które cały czas jest rozbudowywane i unowocześniane”.

Radni wyrażają „zaniepokojenie, że pomimo wcześniejszych zapewnień i deklaracji przebudowa drogi wojewódzkiej Juszkowy Gród – Zwodzieckie oraz Tarnopol – Siemianówka nie zostały uwzględnione w budżecie województwa. Podkreślają, że drogi te to jedyna arteria komunikacyjna łącząca mieszkańców gminy Narewka ze światem zewnętrznym i funkcjonujących na terenie gminy przedsiębiorców. To też jedyny dojazd do Urzędu Celnego w Siemianówce, gdzie odprawiany jest międzynarodowy transport towarów masowych.

- Sytuacja jest taka, że województwo posiada 3 projekty techniczne na przebudowę tych dróg, w tym odcinek, o który nam chodzi Juszkowy Gród – Jałówka. Ta droga będzie robiona, to nie ulega wątpliwości. Pytanie tylko na ile województwo jest zdeterminowane, kiedy to robić. My byśmy chcieli jak najszybciej, ale tu też liczą się kwestie finansowe – powiedział podczas sesji burmistrz Marek Nazarko namawiając radnych do poparcia stanowiska.

Jeden z radnych przypomniał, że kilka lat temu, w 2013 r., radni Michałowa podjęli uchwałę o dofinansowaniu projektu technicznego remontu wzmiankowanych dróg.

- Tak, około 100 tys. zł – potwierdził burmistrz Nazarko.

W głosowaniu radni Michałowa jednomyślnie poprali stanowisko gminy Narewka.

Czytaj też: Michałowo. Burmistrz chce przejąć od marszałka drogę wojewódzką Juszkowy Gród-Jałówka. To ma być jedyny sposób na remont drogi