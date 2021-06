Międzynarodowe Forum Kultury i Poezji w Krasnogrudzie. 30-lecie Ośrodka Pogranicze (PROGRAM)

- Rozpoczęliśmy od „Podróży na Wschód”, wielomiesięcznej wyprawy, która twórców teatru alternatywnego i artystów, animatorów kultury i pedagogów z różnych stron Polski doprowadziła do Sejn. Zajęliśmy się poznawaniem i uczeniem pogranicza, przekładaniem jego doświadczenia i etosu na język sztuki. Przeszliśmy drogę od „Spotkania Innego” i „Otwartych regionów Europy Środkowowschodniej” do Międzynarodowego Centrum Dialogu i „Małego centrum świata”. Zbudowaliśmy swój warsztat w oparciu o konstelację pracowni artystyczno-edukacyjnych. Ich praca ma swoje źródło w lokalnej historii, sąsiedzkiej pamięci, duchowym dziedzictwie ludzi pogranicza, a także w twórczej wyobraźni dziecka i otwartości mieszkańców na to, co niekonwencjonalne i przełamujące granice podziałów. Z artystów skoncentrowanych na wyrażaniu własnego geniuszu, staliśmy się artystami uwalniania geniuszu ukrytego w każdym miejscu i w każdym człowieku - wspomina Krzysztof Czyżewski, szef Pogranicza.

Uroczysty jubileusz rozpocznie się 30 czerwca. Wydarzeniem otwierającym forum będzie debata pt. O kulturze jako spoiwie Europy i roli polsko-litewskiej współpracy kulturalnej”. Wezmą w niej udział prof. Piotr Gliński, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Simonas Kairys, Minister Kultury Republiki Litewskiej. Spotkanie poprowadzą Łukasz Galusek, V-ce dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie i Laurynas Vaičiūnas, Prezes Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu.