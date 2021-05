Mielnik. Miejsce po spalonym przedszkolu znów będzie służyć najmłodszym. Powstanie strefa sportowo-wypoczynkowa Olga Goździewska

W 2013 roku w Mielniku spłonęło przedszkole. Pozostałości budynku zostały uprzątnięte. Niedługo to miejsce znów będzie wypełnione śmiechem dzieci. Plac przejdzie rewitalizację. Znajdą się na nim m. in. tyrolki, tunele, hamaki, huśtawki. Znajdzie się też miejsce do odpoczynku dla dorosłych.