Mieszkańcy Gminy Orla będą mieli lepsze drogi [ZDJĘCIA]

Będzie też przebudowa odcinka drogi powiatowej Orla – Koszele. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 2 340 436 zł, w tym przyznane dofinansowanie przez Podlaski Urząd Wojewódzki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to kwota 1 112 651 zł. Pozostałą wartość zapłacą po połowie Powiat Bielski oraz Gmina Orla.

W ramach przebudowy drogi Orla – Koszele zaplanowano:

- na ul. Koszelowskiej w Orli zostanie ułożona nowa nawierzchnia asfaltowa i powstanie jednostronny chodnik,

- droga do wsi Koszele będzie poszerzona, a jej część zostanie wyznaczona do poruszania się pieszych,

- uciążliwe skrzyżowanie we wsi Koszele będzie przebudowane i poszerzone,

- za skrzyżowaniem oprócz nowej nawierzchni asfaltowej, zostaną wykonane zjazdy z kostki betonowej do posesji.

W związku z tym, że inwestycja ta nie obejmie przebudowy drogi znajdującej się już poza wsią Koszele, radni zdecydowali, że Gmina Orla przekaże 100 tys. zł do budżetu Powiatu Bielskiego na remont drogi za Koszelami (do skrzyżowania wsi Szernie – Paszkowszczyzna).

Czytaj też:

Będą milionowe inwestycje drogowe w powiecie bielskim