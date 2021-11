Mieszkańcy i samorządowcy są „murem” za murem na granicy, bo robi się coraz bardziej niebezpiecznie Martyna Tochwin

Wielkie nadzieje na zakończenie kryzysu migracyjnego wiążą z budową zapory na polsko-białoruskiej granicy mieszkańcy i samorządowcy z obszaru objętego stanem wyjątkowym. Liczą na to, że budowa muru rozpocznie się jak najszybciej i będzie on stanowić barierę nie do pokonania dla cudzoziemców chcących nielegalnie dostać się na teren Polski.