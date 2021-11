Mieszkańcy Michałowa nie są zachwyceni polityką otwartych drzwi wobec migrantów prowadzoną przez władze Martyna Tochwin

Jan Sidoruk z Michałowa uważa, że za dużo uwagi poświęcanej jest organizacjom humanitarnym, a za mało żołnierzom i pogranicznikom, którzy strzegą polskie granicy.

W Michałowie na placu Zespołu Szkół, w samym centrum spokojnego i na co dzień sennego miasteczka stanął dziś punkt pomocy humanitarnej z myślą o migrantach, którzy nielegalnie przedostaną się na terytorium RP. Mimo jednak wielkiego entuzjazmu władz gmin, mieszkańcy nie podchodzą do tego w taki sam sposób. Ci, z którymi rozmawialiśmy zadają pytanie: czy to dla nas bezpieczne?