Mieszkaniec Augustowa Bartłomiej Wiśniewski będzie bił rekord Guinnessa w chodzeniu po rozżarzonych węglach

W trzecią sobotę listopada, nad brzegiem jeziora Necko Bartłomiej Wiśniewski zwany przez miejscowych fakirem zamierza przejść po rozpalonych do czerwoności węglach.

– Liczy się długość pokonanej trasy. Aktualnie rekord Guinnessa wynosi 200 metrów – mówi augustowianin. – Jak dla mnie trochę za ambitnie. Na początek chciałbym pokonać 50 metrów, by być najlepszym w Polsce.

Chodzenie po rozgrzanych do 700 stopni Celsjusza węglach to bardzo stary obyczaj. Dziś organizowany jest w niektórych krajach jako rozrywka dla turystów. Wiśniewski chce to zrobić dla siebie.

– To obrzęd, który podobnie jak morsowanie pozwala oczyścić myśli – przekonuje augustowianin. – Aby dokonać tego wyczynu trzeba zapomnieć o sprawach codziennych i skupić się na tym, co się robi. Uprzedzać stopy, by nie reagowały na żar.



Wpadał w górskie wodospady