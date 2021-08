Mieszkanka Hajnówki straciła 2,7 tys. zł. Zaczęło się od SMS-a, że musi dopłacić kilka złotych do rachunku za prąd

Dostałeś sms, w którym zakład energetyczny, kurier lub operator sieci prosi Cię o dopłacenie niewielkiej kwoty, a dalej przesyła link do wykonania przelewu? Uważaj, bo to wiadomość od oszustów. Policjanci z całego kraju dostają zgłoszenia dotyczące oszustw „na dopłatę”. Ofiarą takiego przestępstwa w poniedziałek padła również mieszkanka Hajnówki. Kobieta otrzymała wiadomość SMS z informacją o konieczności uregulowania drobnej zaległości za energię elektryczną. Zawierała ona ostrzeżenie o zaplanowanym terminie odłączenia energii elektrycznej oraz link przekierowujący do strony niemal identycznej jak ta zakładu energetycznego.

Niestety 47-latka przekonana, że korzysta z autentycznej strony firmy „kliknęła” w przekierowanie do bankowości elektronicznej i dokonała płatności używając kodu blik. Następnie kobieta otrzymała informację o konieczności odbioru połączenia i odsłuchaniu kodu autoryzacyjnego. 47-latka po chwili uzyskała 6-cyfrowy numer autoryzacyjny urządzenia, który miała wpisać logując się do bankowości internetowej.