Migranci szturmują granicę. Część mieszkańców ufa w skuteczność służb. Inni: "możemy się tylko modlić"

Kruglany. Niewielka wieś leżąca kilka kilometrów od Kuźnicy, ostatni przystanek tuż przed linią wyznaczającą strefę objętą stanem wyjątkowym. Dalej media nie mają wstępu. Powietrze co raz przecina sygnał policyjnych syren. Mieszkańcy zdążyli się do tego przyzwyczaić. Przed wjazdem do "strefy" na dk 19 - szczelne blokady policyjne i kontrole samochodów w wspólnie z żandarmerią wojskową. Ten poniedziałek nie różnił się pod tym względem. A jednak widać, jak w stronę Kuźnicy zmierzają kolumny wojskowych ciężarówek, ale też policyjne armatki wodne do tłumienia zamieszek.

- Dziś widać więcej wojska. Ale to dobrze. Czujemy się bezpieczniejsi - przyznają mieszkańcy Kruglan, z którymi rozmawialiśmy na temat wydarzeń w Kuźnicy, gdzie setki migrantów szturmują granicę.