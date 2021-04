Ministerstwo dofinansowało budowę strzelnicy w Klukowie. Na tę inwestycję czekają myśliwi, mundurowi i uczniowie klas wojskowych

Umowę na budowę strzelnicy w powiecie siemiatyckim podpisał w imieniu Ministra Obrony Narodowej dyrektor gen. Artur Dębczak oraz Marek Bobel, starosta siemiatycki. Uroczystość odbyła się w Lipinach (powiat przysuski), gdzie oddano do użytku nowo wybudowaną strzelnicę.

Przypomnijmy, że MON dąży do rozbudowania infrastruktury strzelnic w Polsce, m. in. po to, by umożliwić prowadzenie szkoleń strzeleckich uczniom klas mundurowych, aktywizację organizacji pozarządowych zainteresowanych strzelectwem oraz umożliwienie szkolenia strzeleckiego żołnierzom z wykorzystaniem strzelnic będących poza zasobami SZRP.