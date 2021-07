Mistyczna Noc Kupały 2021 w Dubiczach Cerkiewnych - relacja. To największa tego typu impreza w regionie (ZDJĘCIA)

Festiwal „Na Iwana, na Kupała” w Dubiczach Cerkiewnych to już tradycja. Ukraińskie święto wody i ognia nad Zalewem Bachmaty to największa impreza nawiązująca do Nocy Kupały w regionie. Do udziału w tegorocznej edycji zgłosiło się aż 230 wykonawców z kraju i z zagranicy, z czego blisko 170 artystów będzie reprezentować mniejszość ukraińską na Podlasiu. Były koncerty, obrzędy i zakupy i ludowych twórców.