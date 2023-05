Mleczne Laury 2023. Poznaliśmy najlepszych hodowców bydła mlecznego w województwie podlaskim

W tym roku organizacja postanowiła wyróżnić hodowców w 13 kategoriach. Ocenę bydła ras mlecznych i mięsno-mlecznych (próbny dój, identyfikacja zwierząt, prowadzenie dokumentacji) wykonywał lub nadzorował upoważniony przedstawiciel PFHBiPM.

Ocenie poddano ponad 3 tysiące obór w regionie, w których prowadzony jest chów prawie 150 tys. krów. Największą liczbę stad oceniono w powiecie wysokomazowieckim (973), największą wydajnością cechowały się stada z powiatu zambrowskiego.

Od 2010 roku podlascy rolnicy regularnie podnoszą wydajność krów i zwiększają liczebność stad.

To dzięki Państwa trudnej pracy, na którą mają wpływ też warunki atmosferyczne czy glebowe, ten kierunek rolnictwa osiągnął zdumiewające i podziwiane rezultaty. To jest zasługa Państwa i całych rodzin, które muszą w pewien sposób się poświęcić, by produkcja rolna przynosiła jak najlepsze wyniki - zwrócił się do rolników zgromadzonych w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.