Mlekpol został laureatem Nagrody Gospodarczej Żagle Warmii i Mazur

Przyznawanie Nagród Gospodarczych Żagle Warmii i Mazur ma na celu uhonorowanie firm z ugruntowaną pozycją na rynku, które przyczyniają się do rozwoju gospodarczego regionu i pozytywnie wpływają na funkcjonowanie lokalnej społeczności.

Przy wyborze laureatów organizatorzy zwracają szczególną uwagę na cztery istotne cechy funkcjonowania przedsiębiorstwa:

przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialności ekonomicznej i społecznej;

otwartość na wdrażanie innowacyjnych technologii;

stosowanie kluczowych założeń odpowiedzialnego biznesu;

rozwój innowacyjnych produktów i usług.

Wszystkie te elementy sprawiły, że laureatem tegorocznej edycji została Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol, która od 40 lat funkcjonuje na polskim rynku.

- Jestem bardzo dumny, że mogę odebrać tę nagrodę w imieniu całej SM Mlekpol. Wyróżnienie to pokazuje, że nasza Spółdzielnia na stałe wpisała się w życie Warmii i Mazur oraz nieustannie przyczynia się do rozwoju regionu. Nie byłoby to możliwe bez producentów mleka i naszych pracowników, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu umacniają pozycję SM Mlekpol na polskim i zagranicznym rynku. Bardzo serdecznie im dziękuję. Ta nagroda jest dla nas dużym wyróżnieniem, ale także zobowiązaniem, zachętą i motywacją do dalszej wytężonej pracy – komentuje Marcin Piwowarczyk, dyrektor Zakładu SM Mlekpol w Mrągowie.