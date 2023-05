Moda męska w PRL. To nie tylko flanelowa koszula w kratę. Charakterystyczny styl nacechowany elegancją i... prostotą

(kliknij w pomarańczowy guzik, by przejść do galerii zdjęć)

Moda męska w PRL. To nie tylko flanelowa koszula w kratę

W latach 50. i 60. ubiegłego wieku panował w Polsce Ludowej tzw. styl socrealistyczny. Charakteryzował się on wykorzystaniem motywów zaczerpniętych z kultury ludowej oraz propagandą ideologiczną. Moda męska w tym okresie skupiała się głównie na wojskowym stylu ubierania, co miało nawiązywać do ideałów rewolucyjnych i walki o wolność kraju. Typowe elementy ubioru to marynarki i płaszcze w kolorze granatowym, spodnie z szerokimi nogawkami oraz czapki uszanki.