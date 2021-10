Mońki. Walne zgromadzenie podlaskiej "Solidarności". Delegaci podjęli cztery stanowiska

Podczas XXVIII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” podjęto cztery stanowiska. Pierwsze z nich dotyczyło wynagrodzeń w sferze budżetowej.

- Walne Zebranie Delegatów Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” postuluje do Rządu RP o wypracowanie z partnerami społecznymi, w ramach dialogu, systemowych rozwiązań mających na celu wzrost wynagrodzeń wszystkich pracowników sfery budżetowej w Polsce. Bardzo pożądanym i skutecznym może okazać się powiązanie płac sfery budżetowej ze wskaźnikami ekonomicznymi odnoszącymi się m.in do średniego wzrostu wynagrodzeń w Polsce. Popieramy żądania płacowe wszystkich grup zawodowych, w imieniu, których występują organizacje związkowe oraz struktury branżowe, regionalne i krajowe NSZZ "Solidarność". Popieramy, ale jednocześnie apelujemy, że muszą być to działania w myśl zasady "zawsze jeden z drugim - nigdy jeden przeciwko drugiemu". (...) Podwyżki jednych grup zawodowych nie mogą odbywać się kosztem innych grup, szczególnie tych od dawna najniżej uposażonych. Taka niezrozumiała rywalizacja może okazać się askuteczna i wyniszczająca. Uposażenie parlamentarzystów, radnych i osób na innych stanowiskach politycznych powinno być bezpośrednio powiązane z wysokością średniego wynagrodzenia w kraju, tworząc tym samym dobrze pojętą wspólnotę interesów pracowników, pracodawców i Państwa w całości. (...) - piszą w stanowisku delegaci.