Można wygrać kilka kartonów lodów Ekipy. Burmistrz Siemiatycz ogłosił konkurs na filmik promujący miasto (ZDJĘCIA)

Jeśli chcecie, możecie stworzyć scenariusz, nakręcić i zmontować film albo pójść na żywioł i od razu nagrać coś ekstra! Możecie pokazać mniej lub bardziej znane, może jeszcze nieodkryte, miejsca w Siemiatyczach, albo zaprezentować to z czego jesteście dumni! Gatunek też jest dowolny - fabuła, dokument, animacja, teledysk czy eksperyment! Ogranicza Was tylko wyobraźnia! Autorzy trzech filmów z największą liczbą polubień otrzymają po kartonie lodów sygnowanych przez Friza i ekipę! Po zakończeniu najlepsze filmy zostaną wykorzystane i udostępnione szerzej publiczności - piszą organizatorzy.

Lody Ekipy to prawdziwy przebój. Ten, komu udało się je zdobyć może czuć się zwycięzcą. Przysmak firmowany przez yotuberów znika z półek sklepowych błyskawicznie.

Film (lub link do niego) należy umieścić pod postem konkursowym na facebooku burmistrza. Głosowanie odbywa się za pomocą polubień zamieszczanych przy wybranym filmie. Czas projekcji nie może przekraczać dwóch minut. Termin zgłoszeń upływa 15maja. Ogłoszenie wyników 16 maja. Mogą wygrać trzy osoby.

- Moja córka okazała się fanką Ekipy. W domu przewijał się nagle temat lodów. Postanowiłem wykorzystać popularność tego produktu. Wymyśliłem konkurs, w którym szczególnie młodzi będą mogli się sprawdzić, pokazać co potrafią i oczywiście wykazać kreatywnością. Czekamy na zgłoszenia. Wierzę, że z tej akcji może wyjść coś ciekawego - mówi Piotr Siniakowicz, burmistrz Siemiatycz.

Pomysłodawcą konkursu jest burmistrz Piotr Siniakowicz. Jak tłumaczy, chciał wykorzystać trend i skłonić młodych do kreatywnego działania na rzecz miasta.

Przypomnijmy, że Ekipa to aktualnie najpopularniejszy skład twórców polskiego YouTuba. Friz (Karol Wiśniewski) i jego przyjaciele to idole młodego pokolenia. Lider grupy zyskał popularność dzięki nagrywaniu filmów na temat modnej swego czasu gry mobilnej Pokemon GO. Kolejną ważną częścią jego kanału były tzw. pranki (psikusy) realizowane wspólnie ze znajomymi. Pomysł chwycił, więc Friz poszedł o krok dalej. Wzorem amerykańskich gwiazd YouTuba wynajął luksusową willę i zamieszkał w niej razem z ekipą znajomych. Kanał EKIPA założony w sierpniu 2018 roku ma miliony widzów.

Co jakiś czas Ekipa proponuje fanom zakup nowych produktów związanych z ich marką. Ostatnio we współpracy z firmą Koral wypuścili lody.

- Pracowaliśmy nad recepturą lodów razem z Koralem od dobrych kilku miesięcy. Te lody są przemocne - serio. Ja jestem fanem cytrynowego smaku, bo lubię kwaśne lody. Przejmiemy tym rynek lodowy. Te lody są najlepsze na świecie. Spróbujcie sami, jak zjecie jednego, to niestety będziecie musieli wykupić wszystkie ze sklepu. Ekipa zaczyna współpracę z Koralem. To dopiero początek - mówił w jednym ze swoim filmów Karol Wiśniewski.

Na odzew jego młodych fanów nie trzeba było długo czekać. Lody od Friza szybko znikają ze sklepowych lodówek. Ba! Na Allegro można nawet kupić puste opakowania. Ceny papierków po lodach sięgają nawet 500 złotych. Są sprzedawane np. jako limitowane opakowania kolekcjonerskie.