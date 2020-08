Msza dożynkowa i pożegnanie proboszcza w Kuleszach Kościelnych. Kościół pękał w szwach (ZDJĘCIA)

Podczas mszy dożynkowej w kościele p.w. św. Bartłomieja w Kuleszach Kościelnych społeczność pożegnała księdza proboszcza Bogdana Malinowskiego, który po trzynastu latach pracy w parafii odchodzi na emeryturę. Wyrazy podziękowania za ciężką pracę i przewodnictwo złożyli księdzu m.in. poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński i starosta Bogdan Zieliński.

Ksiądz proboszcz Bogdan Malinowski otrzymał z rąk wójta gminy Kulesze Kościelne akt nadania tytułu honorowego obywatela. Jest to pierwszy tego typu tytuł w gminie. - ,,Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest; nie przez to co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi." Te słowa św. Jana Pawła II dobrze oddają charakter trzynastoletniej posługi księdza proboszcza w naszej parafii - powiedział wójt Stefan Grodzki. - Przez te ostatnie 13 lat był ksiądz zawsze wśród nas, zawsze gotowy do pomocy, chętny do współpracy, ale przede wszystkim przybliżał nas ksiądz do życia wiecznego - dodał z wdzięcznością. Zobacz też:Podlaskie absurdy. Oto dziwne, absurdalne i śmieszne sytuacje, które wydarzyły się w regionie! [ZDJĘCIA]

Żegnający księdza proboszcza przedstawiciele władz, duchowieństwa oraz społeczności parafialnej zgodnie podkreślali jego ogromne zaangażowanie w rozwój parafii, w tym renowację kościoła i terenów kościelnych oraz promocję parafii i gminy w kraju i województwie. - Ksiądz proboszcz to człowiek skromnej postawy, ale wielki w czynach - zaznaczył Jarosław Zieliński, poseł na Sejm RP - Dziękuję księdzu za przyjaźń, także osobistą przyjaźń, za zaangażowanie w pracę, przewodnictwo w drodze do zbawienia i wszystkie dzieła, jakich dokonał w tej parafii. Starosta wysokomazowiecki Bogdan Zieliński wręczył księdzu proboszczowi statuetkę Wysokomazowieckiego Waćpana, będącą symbolem przywiązania do tradycji, historii i patriotyzmu. - Te 13 lat księdza pracy to pasmo nieustannych sukcesów - powiedział starosta. - Jestem parafianinem i lepszego księdza nie mógłbym sobie wymarzyć i wymodlić. To ksiądz nas uczył w jaki sposób pogłębiać naszą wiarę, ale też w jaki sposób pozostawić ślady tej wiary kolejnym pokoleniom. Ten plac, ten dom parafialny, piękne witraże, pomnik kard. Wyszyńskiego, figura Świętej Rodziny - to wszystko będzie nam księdza przypominać, bo to księdza zasługa. Dziękuję księdzu za pracę w tej parafii i za promowanie jej, a także gminy Kulesze Kościelne w całej Polsce. Przez to dobro będziemy księdza zawsze pamiętać i z tym dobrem kojarzyć.

Podczas mszy świętej dożynkowej odbyło się również tradycyjne przekazanie dożynkowego chleba, złożono też podziękowania rolnikom za ich ciężką pracę na roli. Na zakończenie ksiądz proboszcz Bogdan Malinowski zwrócił się do wiernych, dziękując za trzynaście lat pracy w atmosferze życzliwości i współpracy. - W życiu swoim kierowałem się miłością do Boga i ludzi. W genach mam patriotyzm i miłość do ojczyzny. Zawsze kościół i ojczyzna były dla mnie najważniejszymi wartościami. Dziękuję wszystkim którzy przez 13 lat mojego funkcjonowania w parafii wspierali mnie modlitwą, pomocą, radą. Dziękuję wszystkim przedstawicielom władz, wszystkim samorządowcom z powiatu i gminy, społeczności szkolnej, radzie parafialnej, grupom i wspólnotom parafialnym. Dziękuję księżom z naszego dekanatu, z księdzem dziekanem Ryszardem Niwińskim na czele, za dobrą współpracę, moim wikariuszom, którzy mi pomagali, okazywali życzliwość i dobre serce. Nowemu proboszczowi życzę wielu łask bożych, siły i wiary w duszpasterzowaniu w tej parafii. Z całego serca dziękuję całej naszej wspólnocie. Będę pamiętał o Was w modlitwie. Proszę również was o modlitwę w mojej intencji. Nie zegnamy się, tylko mówimy sobie ,,Do zobaczenia”. Proszę, przyjmijcie mojego księdza Krzysztofa Konopkę z życzliwością i zaufaniem.

