Na Iwana, Na Kupała 2021. Noc Kupały w Dubiczach Cerkiewnych już w tę sobotę!

Ukraińskie święto wody i ognia nad Zalewem Bachmaty to największa impreza nawiązująca do Nocy Kupały w regionie. Do udziału w tegorocznej edycji zgłosiło się aż 230 wykonawców z kraju i z zagranicy, z czego blisko 170 artystów będzie reprezentować mniejszość ukraińską na Podlasiu.

Festiwal „Na Iwana, na Kupała” swą nazwą nawiązuje do starodawnej tradycji obchodów święta Kupały, która w tradycji chrześcijańskiej została połączona z kultem św. Jana Chrzciciela. Co roku organizuje je Związek Ukraińców Podlasia. Impreza jest świadectwem wielokulturowego charakteru naszego regionu, to także okazja dla mniejszości ukraińskiej do zaprezentowania swojej obrzędowości.