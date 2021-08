Na kogo postawi trener Ireneusz Mamrot w meczu z Wartą Poznań? Mariusz Klimaszewski

Już w piątek, 27 sierpnia piłkarze Jagiellonii rozegrają kolejny mecz w ekstraklasie. Ich rywalem będzie Warta Poznań. Mecz rozpocznie się o godz. 20.30. Do treningów powrócił już Michał Pazdan. Chociaż szkoleniowiec oszczędny jest w zdradzeniu wyjściowego składu to wydaje się, że "minister obrony" powróci do podstawowej jedenastki już z spotkaniu Wartą. Oto nasze typy na jedenastkę Jagi.