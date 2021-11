Na mizarze w Bohonikach chowani są imigranci. Pierwszy pogrzeb już był

W Bohonikach został pochowany 19-letni Syryjczyk. To pierwsza ofiara wojny hybrydowej, której ciało spoczęło na polskim tatarskim cmentarzu. Jak wyglądała ceremonia pogrzebowa?

Ciało imigranta zostało przywiezione do nas około godz. 17. Początkowo pogrzeb miał odbyć się o 11.30., ale wszystko przesunęło się w czasie, bo prokuratura w Białej Podlaskiej bardzo długo wydawała dokumentację, której było naprawdę dużo. Gdy w końcu ciało zostało przywiezione do Bohonik przez firmę pogrzebową, trumna została ustawiona na dziedzińcu przed meczetem. Była modlitwa, którą odprawił nasz imam Aleksander Bazarewicz. I później trumna z ciałem została przewieziona na cmentarza i tam złożona do grobu.

Czy pogrzeb odbył się zgodnie z tradycją muzułmańską?

Wszystko było dokładnie tak, jak nakazuje tradycja. Z jednym wyjątkiem - zgodnie bowiem z naszym ceremoniałem, ciało zmarłego powinno być jak najszybciej obmyte, zawinięte w całun i w tym całunie złożone do grobu. W tym przypadku ten rytuał został pominięty z tego względu, że ciało imigranta znajdowało się już w stanie rozkładu. I z tego też powodu znajdowało się w trumnie.