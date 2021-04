Na weekend "Z naszych stron". Czyli subiektywny wybór tekstów z minionego tygodnia

Wybór najciekawszych artykułów redakcji Polska Press Grupy na weekend przygotował Jarosław Jabłoński, redaktor naczelny Gazety Współczesnej i Kuriera Porannego z Białegostoku.

Trudno nie odnieść wrażenia, że nasze życie kręci się wokół pandemii. Jednak przekornie, w niniejszym przeglądzie, takich tekstów nie będę rekomendował, bo nie tylko szczepieniami, koronawirusem czy obostrzeniami człowiek żyje. W tym tygodniu wybrałem dla Państwa głównie materiały, które pokazują naturę człowieka, dowody na istnienie jej ciemnej strony, a dla przeciwwagi także, a może przede wszystkim, takie, które uruchamiają w nas pokłady dobra i optymizmu. Pomijanie najstraszniejszych tematów byłoby fałszowaniem rzeczywistości, więc zacznę od ciemnej strony. Jak pisał Milan Kundera w „Nieznośnej lekkości bytu”. „Prawdziwa moralna próba ludzkości, najbardziej podstawowa [...] polega na jego stosunku do tych, którzy są wydani na jego łaskę i niełaskę: do zwierząt. ”Niestety, ubiegły tydzień obfitował w dowody na to, że wielu tego egzaminu nie zdało. Głośna sprawa w całej Polsce z okolic Świdwina (woj. zachodniopomorskie), gdzie nieznany sprawca zmasakrował i utopił w stawie dwa młode niemieckie owczarki. W Nowej Soli (woj. lubuskie) ktoś bez skrupułów podrzucił psu kawałek mięsa naszpikowany gwoździami.

Na szczęście wielu sprawców za bestialstwo wobec zwierząt trafia przed sąd. W tym tygodniu zapadły m.in. dwa wyroki w takich bulwersujących sprawach, o których szeroko piszemy. Jedna w Opolu - czytaj artykuł, a druga w Bydgoszczy - czytaj artykuł, o czym pisze Gazeta Pomorska. Sami państwo oceńcie moralność sprawców, ale też surowość kar, nakładanych przed sądy. A skoro jesteśmy przy Bydgoszczy, to warto przeczytać materiał o nowatorskich metodach leczenia jaskry. Niektóre zabiegi Szpital Uniwersytecki im. dr. Jana Biziela wykonuje jako jedyny w Polsce. Szacuje się , że jaskra dotyka ok. 700 tys. Polaków i wbrew pozorom nie dotyczy tylko seniorów. Objawy tej choroby wydają się niegroźne, ale konsekwencje bywają dramatyczne, bo prowadzą do utraty wzroku - czytaj artykuł.

Historia Artura Erazmusa z Wiewiórki (pow. Dębicki) to opowieść o wielkiej determinacji, o tym że rzeczy niemożliwe stają się realne, gdy ciężko pracujemy nad sobą i znajdą się ludzie, którzy chcą nam w tym pomóc. Mężczyzna urodził się bez ręki i bez nogi. Nigdy się nie poddał. Nie rezygnował z planów i marzeń. Dziś gra w bilard, chodzi na siłownię, a nawet muzykuje na gitarze - czytaj artykuł.

Podobnie jak w przypadku pana Artura niemal dokładnie tego samego trzeba było, aby stworzyć pierwszy na świecie komercyjny implant płatniczy. Opowiada o tym w rozmowie z dziennikarzem Kuriera Lubelskiego Wojciech Paprota, współtwórca tego wynalazku - czytaj artykuł. Brzmi kosmicznie, ale niebawem nie będziemy potrzebowali kart płatniczych czy kluczy do domu lub auta, wszystko to ogarnie podskórny implant wszczepiony w palec dłoni. Czasami mam wrażenie, że COVID-19 jest po to, żeby go przeżyć. I dużej mierze wiele zależy od nas jak wyjdziemy z tej walki. Pięknym przykładem niezłomnej postawy wobec choroby jest historia prof. Karoliny Sieroń, lekarki, sportowca, poetki, matki i co najciekawsze szefowej oddziału covidowego katowickiego MSWiA. Tak jak wielu jej pacjentów, również ona walczyła o życie. Bohaterka reportażu ma dla nas przesłanie : „Poddać się? Nie ma takiej opcji! I tego warto się trzymać. Dodam tylko, że pani profesor jest także „Kobietą Roku 2020”. Tytuł przyznała redakcja pisma „Twój styl” - czytaj artykuł.

Poznali się na zimowisku. Ona miała 15 lat, on -17. To była miłość od pierwszego wejrzenia. A jednak ich drogi się rozeszły na długie 29 lat. Oboje nie znaleźli szczęścia w dotychczasowych związkach, aż los zetknął ich ponownie. Już wiedzieli, że są dla siebie stworzeni. Chciałoby się powiedzieć, że stara miłość nie rdzewieje. Jaki finał ma historia Justyny i Krzysztofa? - czytaj artykuł.

Wypadałoby mi także polecić materiał z moich portali, więc robię to na zakończenie tego szczegółowego wyboru. To reportaż o blaskach i cieniach życia niecodziennych celebrytów. Jak sami mówią, w tygodniu odwiedza ich ok. 1000 fanów - przyjeżdżają całe rodziny, a nawet wycieczki. Każdego witają uśmiechem. Ale ich sława też wielu ludziom przeszkadza, więc oprócz gości liczą wezwania do sądu czy na policję. Poznajcie Państwo Gienka i Andrzeja, bohaterów telewizyjnego programu „Rolnicy. Podlasie” - czytaj artykuł.

Ponadto zachęcam do przeczytania artykułu przypominającego rocznicę wybuchu w elektrowni atomowej w Czarnobylu - czytaj artykuł, historię jednej z najstarszych karczm świecie - czytaj artykuł oraz obszerny wywiad z Olgą Bończak, która bez ogródek mówi: - Teraz zakochuję się sama w sobie - czytaj artykuł. Życzę Państwu emocjonującej lektury!

Bon turystyczny - będzie wydłużenie terminu?