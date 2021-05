Najlepsze kwiaty na słoneczny balkon. Rośliny, które wytrzymają upał i letni skwar. Te kwiaty świetnie znoszą słońce [TOP 8]

Ukwiecony balkon wygląda pięknie. Ale żeby kwiaty dobrze rosły, musimy wziąć pod uwagę ich wymagania i dobrać odpowiednio do warunków.W przypadku bardzo nasłonecznionego balkonu, np. skierowanego na południe, sprawa jest trudna, ale nie beznadziejna – wystarczy posadzić odpowiednie kwiaty, które dobrze znoszą, a wręcz kochają słońce. Polecamy 8 gatunków kwiatów, które będą się doskonale czuły na słonecznym balkonie.Są one łatwe w uprawie, a jedyna rzecz, o której musimy pamiętać – to podlewanie. Ważne jest przy tym, żeby woda nie stała w doniczce lub skrzynce (na dnie powinna być warstwa drenażu), ale codziennego podlewania kwiatów raczej nie unikniemy (wyjątkiem są pelargonie i portulaki, które znoszą przejściową suszę). Kwiaty balkonowe możemy sadzić praktycznie przez cały sezon.Kliknij w zdjęcie i zobacz, co posadzić na balkonie, na którym słońce naprawdę grzeje.

pixabay