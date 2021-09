Najpiękniejsze okazy zwierząt hodowlanych i najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne dla rolnictwa. Trwają Targi w Szepietowie

Miasto Szepietowo, położone w powiecie wysokomazowieckim zajmuje 196 hektarów. W pierwszy weekend września 2021 roku, kilkanaście z tych hektarów zapełniło się najpiękniejszymi okazami zwierząt hodowlanych, najnowocześniejszym sprzętem rolniczym, nowymi technologiami dedykowanymi dla rynku rolniczego, pokazami, dyskusjami czy atrakcjami dla całych rodzin. Jak podkreślał Wojciech Mojkowski, Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, to miejsce, to wydarzenie, jest kompleksową propozycją dla rolników, wystawców czy zwiedzających.

Wystawie Zwierząt Hodowlanych towarzyszą Dni z Doradztwem Rolniczym. Jest to okazja do zaprezentowania oferty doradztwa rolniczego i innowacyjnych rozwiązań we współczesnym, rozwijającym się rolnictwie. Wydarzenie daje szanse do wielu spotkań z rolnikami, doradcami, wystawcami, przedsiębiorcami i przedstawicielami świata nauki. O ciężkich czasach, z których udało się wyjść jeszcze silniejszym, opowiadał Pan Leszek Chądzlik, Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.