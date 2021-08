Narew. Kolejny samolot w powietrznej flocie Pronaru. Beechcraft King Air 350i to już ósma maszyna do podróży biznesowych [ZDJĘCIA]

Beechcraft King Air 350i to kolejny samolot z tej serii, zakupiony przez Pronar. Jest typowym samolotem do obsługi biznesu. Napędzają go dwa silniki turbośmigłowe o mocy ponad 1000 KM. Wykorzystywane w lotnictwie cywilnym modele King Air są uznawane za najdłużej produkowane samoloty tego typu na świecie.

