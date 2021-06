Narodowy Spis Powszechny 2021. W różnych częściach regionu powstają mobilne punkty spisowe. Kolejny - w Grodzisku i Białymstoku

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań przeprowadza się raz na 10 lat. Tegoroczny rozpoczął się 1 kwietnia. Jest wyjątkowy, bo każdy mieszkaniec musi spisać się sam przez internet na stronie spis.gov.pl. Na wypełnienie formularza online mamy czas do 30 września. Jest obowiązkowy. Służby statystyki zachęcają do jak najszybszego wywiązania się z niego i przypominają, że kto odmówi udziału w spisie lub odpowiedzi na pytania (w przypadku tych, do których zadzwonią rachmistrzowie), musi liczyć się z karą finansową wymierzoną przez sąd - grzywna może sięgać nawet 5 tys. złotych.

Osoby, które nie czują się biegłe w obsłudze komputera i internetu, mają kilka wyjść. Mogą zadzwonić na infolinie spisową 22 27999 99 i dokonać tak zwanego spisu na żądanie przekazując konsultantowi informacje do formularza. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 18. Ponad to w gminnych biurach spisowych - czyli w urzędach gmin, miast lub w innych wyznaczonych jednostkach - zorganizowane są punkty spisowe, gdzie można przyjść i spisać się z pomocą urzędników.