Nasi strażacy z OSP otrzymają nowe wozy ratowniczo-gaśnicze

W tym roku do jednostek OSP w całej Polsce trafi 314 samochodów ratowniczo-gaśniczych o łącznej wartości ok. 244 mln zł. W większości będą to najbardziej uniwersalne – średnie samochody.

Zakup nowych samochodów przez jednostki OSP w całej Polsce jest możliwy dzięki dofinansowaniu: Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (60,7 mln zł), dotacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (44,9 mln zł), oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (19,6 mln zł), a także środków pochodzących z odpisów z firm ubezpieczeniowych (14,5 mln zł).

W województwie podlaskim nowe wozy strażackie kupią jednostki OSP: Pniewo, Stary Laskowiec, Ławsk, Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Trzcianne, Sejny, Raczki, Czyżew, Uhowo (ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy; za remiza.pl), Bakałarzewo oraz Sokoły.

Dzięki temu strażacy ochotnicy będą mogli jeszcze skuteczniej dbać o bezpieczeństwo mieszkańców swoich miejscowości - czytamy w komunikacie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Czytaj też:

Gmina Dobrzyniewo Duże tworzy Gminne Centrum Reagowania Kryzysowego (zdjęcia)