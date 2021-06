NFZ zaprasza apteki do udziału w programie szczepień przeciwko SARS-CoV-2. Chętni farmaceuci mają jeszcze wątpliwości

- Wprowadzenie szczepień do aptek jest pewnym procesem, który wymaga spełnienia szeregu warunków i zasad organizacyjnych i technicznych (wyodrębnienie stanowisk, zapewnienie odpowiedniego wyposażenia), logistycznych (proces zamawiania dawek, proces zapisywania pacjentów, transport i przechowywanie szczepionek, dokumentacja medyczna), sanitarnych i kadrowych (odpowiednio wyszkolony personel). Wytyczne dotyczące organizacji szczepień zostały szczegółowo opisane w samym rozporządzeniu, jak i w instrukcji opracowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Farmaceuci zostali przygotowani do procesu kwalifikacji pacjentów do szczepienia, jak i do wykonywania szczepień poprzez odbycie dedykowanych kursów i uzyskanie stosownych certyfikatów - mówi Podlaska Wojewódzka Inspektor Farmaceutyczna Justyna Gosk-Frankowicz. - Jestem przekonana o dużej wiedzy i zaangażowaniu aptekarzy z terenu naszego województwa. Rozszerzenie uprawnień farmaceutów i wprowadzenie szczepień do aptek zwiększa dostępność pacjentów do tego świadczenia. Jest to też w mojej opinii wzmocnienie roli farmaceutów w systemie ochrony zdrowia, szczególnie w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych.