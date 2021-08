"Nie odczuliśmy mocno pandemii i to uśpiło naszą czujność". Rozmowa z wójtem gminy Giby o szczepieniach

Gminę Giby zamieszkuje dokładnie 2685 osób. Spośród nich do tej pory w pełni zaszczepiło się 934 mieszkańców, a przynajmniej jedną dawką - 986. Oznacza to, że 34,8 proc. mieszkańców nabyło już pełną ochronę przed COVID-19 po całkowitym zaszczepieniu. Czy ten wynik satysfakcjonuje wójta gminy Roberta Bagińskiego? I co zamierza zrobić, aby było lepiej?

