Nielegalni migranci szturmem atakowali naszą granicę. Polscy mundurowi wyłapali większość, która się przedarła

W miniony poniedziałek, 18 października, Straż Graniczna interweniowała 612 razy. Zatrzymano kolejnych nielegalnych migrantów, a także osoby, które są odpowiedzialne za przemyt ludzi i będą za to wkrótce odpowiadać przed sądem. Ale te dane nie odzwierciedlają trudności, jakie pojawiły się w związku z zapewnieniem ochrony granicy Polski z Białorusią, ponieważ do naszego kraju siłą chciała się wedrzeć blisko 200-osobowa grupa migrantów. To największa siłowa próba sforsowania naszych urządzeń i zabezpieczeń granicznych.

- Minionej doby doszło do największej do tej pory próby siłowego sforsowania granicy polsko-białoruskiej. Chodzi o grupę prawie 200 osób. Zatrzymanych do tej pory zostało 140 osób, działania wciąż trwają – przekazała jeszcze przed południem rzecznik prasowa Straży Granicznej ppor. Anna Michalska

Oprócz ochrony granicy w tym miejscu, a także w wielu innych miejscach, gdzie także próbowali do Polski przedzierać się nielegalni migranci, potrzebna była interwencja wobec dwójki obywateli Iraku, którzy utknęli na bagnach. Na miejsce musiały przyjechać załogi ratownictwa medycznego, ponieważ migranci stracili przytomność.