Niemal 90 imigrantów było leczonych w szpitalu w Sokółce. Najczęściej trafiali do placówki z hipotermią

- W okresie od 6 sierpnia do 21 października do godz. 15. udzielono świadczeń 89 migrantom, w tym 25 dzieciom do 18 roku życia. Najczęstszymi przyczynami przyjęcia były: hipotermia, bóle brzucha, osłabienie, powierzchowne urazy, zakażenie górnych dróg oddechowych, nudności, bóle w klatce piersiowej, zapalenie płuc - informuje Jerzy Kułakowski, dyrektor SP ZOZ w Sokółce.

To m.in. do tej placówki, położonej w bezpośredniej strefie objętej stanem wyjątkowym, trafiają cudzoziemcy wymagający pomocy lekarzy. Jak się jednak okazuje, sytuacja związana z migrantami nie zakłóca pracy szpitala tak bardzo, jak w Hajnówce. Tam szpital nie radzi sobie już z dużą liczbą migrantów. Sytuacja jest na tyle dramatyczna, że zwołano nawet sztab kryzysowy.

W Sokółce na razie nie ma takich problemów.

- Szpital dysponuje wolnymi miejscami dla pacjentów - podkreśla Jerzy Kułakowski.