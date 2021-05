Nietrzeźwy weekend na podlaskich drogach. Rekordzista wśród kierowców miał 3,5 promila

Nadmierna prędkość, nieustąpienie pierwszeństwa, jazda "na zderzaku", nieprawidłowe wyprzedzanie. To je wymienia się jako najczęstsze przyczyny wypadków drogowych. Alkohol też nie pomaga. W 2020 r. pijani uczestnicy ruchu spowodowali w Podlaskiem mniej więcej co 10. wypadek drogowy. W zdecydowanej większości (71 proc.) są to właśnie kierowcy.

W ubiegłym roku podlaska policja zatrzymała 2.183 nietrzeźwych kierowców. To wzrost o 3,6 proc. w stosunku do 2019 r.). Tylko w ostatni weekend, białostoccy policjanci zatrzymali 10 kierowców, którzy prowadzili na "podwójnym gazie". Pierwszy z nich wpadł w piątkowe popołudnie. Jak się okazało 59-latek mając ponad 3,5 promila alkoholu w organizmie wjechał volkswagenem do rowu. Policjanci z drogówki zatrzymali niechlubnemu rekordziście prawo jazdy. Kolejny kierowca, który po alkoholu zdecydował się wsiąść za kierownicę to 53-letni kierowca suzuki. Mężczyznę zatrzymali policjanci z Łap na terenie gminy Suraż. Badanie alkomatem wykazało, że miał blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna również stracił prawo jazdy.