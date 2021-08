NOC PERSEIDÓW 2021. Kiedy, gdzie i jak oglądać perseidy? Noc spadających gwiazd 12-13.08

Perseidy to jeden z rojów meteorów, którego orbita przecina się każdego roku z ziemską w okresie od 17 lipca do 24 sierpnia. Perseidy są jednym z najbardziej regularnych rojów, który możemy oglądać co roku, a dodatkowo jest on widoczny z Polski.

Ślad, który tworzą spalające się meteory może mieć nawet kilkadziesiąt kilometrów. Im dłuższy, tym oczywiście łatwiej go zaobserwować. W tym roku kumulacja spadających meteorów, a więc Noc Perseidów przypadnie z najbliższej soboty na niedzielę. Komfort obserwacji będzie jednak ograniczał jasny księżyc, którego pełnię mieliśmy w poniedziałek. Perseidy najlepiej będzie oglądać około północy.

