Nocny rajd ulicami Ełku. Jest nagranie zdemolowania przystanku i latarni miejskiej [ZDJĘCIA, WIDEO]

NOWE Obostrzeń coraz mniej, ale na tak wielkie imprezy pod chmurką jak przed laty, nie ma co liczyć

Obostrzenia sanitarne związane z epidemią spowodowały niemal całkowity zanik imprez plenerowych. A to właśnie one ze względu na nadciągające wakacje znalazły się w kręgu naszych zainteresowań. Sprawdziliśmy więc, co podczas tegorocznego lata będzie się działo w naszym powiecie.