Nordic walking w woj. warmińsko-mazurskim. Gdzie warto iść w weekend 8 - 9 czerwca. 3 najciekawsze trasy

Nordic walking w woj. warmińsko-mazurskim da się uprawiać prawie wszędzie. Mimo to zachęcamy do wybrania tras, które zostały sprawdzone przez innych amatorów sportu. We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 krajobrazowe ścieżki nordic walking w woj. warmińsko-mazurskim. Co tydzień proponujemy Wam nowy zestaw szlaków do wyboru. Zobacz, co mamy na weekend.

Szlaki nordic walking w woj. warmińsko-mazurskim

Jakie trasy nordic walking w woj. warmińsko-mazurskim lubią mieszkańcy? Sprawdziliśmy to. Traseo to aplikacja, za pomocą której każdy ma możliwość śledzenia swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. Razem z Traseo proponujemy Wam 3 atrakcyjne trasy nordic walking w woj. warmińsko-mazurskim. Wybierz najciekawszą dla siebie. Zanim wyruszysz, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 08 czerwca w woj. warmińsko-mazurskim ma być od 13°C do 24°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 6% do 37%. W niedzielę 09 czerwca w woj. warmińsko-mazurskim ma być od 13°C do 18°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 8% do 35%. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Druga strona wyspy Początek trasy: Tolkmicko

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 23,66 km

Czas trwania marszu: 5 godz. i 41 min.

Przewyższenia: 200 m

Suma podejść: 432 m

Suma zejść: 234 m Max_c74 poleca tę trasę na marsz

Wycieczka piesza po ''drugiej'' stronie Wyspy Sobieszewskiej. Ta część wyspy jest odwiedzana (pieszo) znacznie rzadziej niż jej część nadmorska. Mimo to warto się tu wybrać ze względu na ciekawe miejsca i sporo ładnych widoków. Udało mi się podejrzeć bobry i foki, ale ze sporej odległości. Polecam tę trasę.

Nawiguj 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Szlak Wyspy Sobieszewskiej Początek trasy: Tolkmicko

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 14,05 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 79 m

Suma podejść: 671 m

Suma zejść: 673 m GR3miasto poleca tę trasę

Powyższa trasa pokazuje naszą wędrówkę pieszym Szlakiem Wyspy Sobieszewskiej. Szlak rozpoczyna się przy promie samochodowym w Świbnie, a kończy w Górkach Wschodnich przy Tawernie Rybackiej i liczy raptem 14 km. Szlak przemierza bursztynową wyspę głównie obszarami leśnymi, a najwyższym jego wzniesieniem jest Góra Orla, której szczyt wznosi się na 32 m n.p.m. W końcówce trasa wyłania się z wiecznie zielonego lasu iglastego i przechodzi przez główną miejscowość wyspy - Sobieszewo. Znajduje się tu Izba Pamięci Wincentego Pola oraz ciekawe stele, czyli mennonickie pomniki nagrobne, które zobaczyć można przy kościele pod wezwaniem Matki Bożej Saletyńskiej (naprzeciwko mostu pontonowego)

W połowie trasy w Orlinkach blisko szlaku znajduje się wieżowy zbiornik wody Kazimierz. W okresie letnim można wejść na jego taras, z którego rozpościerają się przepiękne widoki na całą Wyspę Sobieszewską i Zatokę Gdańską. Ze szlaku blisko jest też do dwóch rezerwatów przyrody chroniących przede wszystkim ptactwo. Od strony Świbna znajduje się Mewia Łacha, zaś na przeciwległym krańcu wyspy, nieopodal Górek Wschodnich - Ptasi Raj. Przez oba rezerwaty wiodą ciekawe ścieżki dydaktyczne z wieżami widokowymi, z których obserwować można różne gatunki ptactwa wodnego.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Kadyny - najciekawsze zakątki okolicy Początek trasy: Braniewo

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 8,31 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 88 m

Suma podejść: 518 m

Suma zejść: 520 m Trasę dla amatorów nordic walking poleca GR3miasto

Nad Zalewem Wiślanym rozciągają się mocno pofałdowane wzniesienia, których szczyty sięgają 100 m n.p.m. To wspaniały kąsek dla osób aktywnych lubiących terenowe wycieczki zarówno na rowerze, pieszo, jak i w siodle. Podczas jednodniowej wędrówki nie sposób zobaczyć wszystkiego, ale to tylko przedsmak przed tym, co planujemy na wiosnę.

Mając coraz krótszy dzień rozłożyliśmy naszą wizytę na dwie odrębne wycieczki – jedna zataczała pętlę wokół wsi Kadyny druga wokół Tolkmicka. Zrealizowane trasy pozwoliły nam zapoznać się nie tylko z przepiękną przyrodą, ale także ciekawą architekturą i historią obu miejscowości. Okazuje się, że warto tu przyjechać także poza głównym sezonem turystycznym, ciesząc się znacznie niższymi cenami w lokalnych hotelach. O Kadynach nie bez kozery mówi się Cesarskie Kadyny, bądź Cesarska Wieś. Historia tej nazwy zaczyna się w roku 1898, po śmierci jednego z ostatnich właścicieli Kadyn, Artura Birknera, który w swoim testamencie cały majątek przekazuje cesarzowi Wilhelmowi II. Cesarzowi tak spodobało się to miejsce, że postanowił tu wybudować swoją letnią rezydencję. Rozpoczęto więc całkowitą przebudowę wsi w stylu willowym, wybudowano szkołę, cegielnię, a także Cesarską Majolikę, której to wyroby doceniano w kraju, jak i za granicą. Znaczna część zabytków zachowała się do dziś, stąd też znaczne zainteresowanie turystów, którzy odwiedzają to miejsce zarówno pod kątem relaksu jak i aktywnego wypoczynku.

Nawiguj

Co daje nordic walking?

Nordic walking to aktywność, która może być uprawiana przez większość osób. Dlatego cieszy się coraz większą popularnością. Przynosi korzyści, jeśli pamiętamy o odpowiedniej technice. Aktywność fizyczna jest potrzebna w dbaniu o zdrowie fizyczne i psychiczne. Nordic walking może pomóc w zrzuceniu zbędnych kilogramów. Najważniejsze, by pamiętać o odpowiedniej technice oraz zakupie dobrego sprzętu. Dobrze dobrane kijki pomogą w zachowaniu prawidłowej techniki. Najlepiej wybrać te dedykowane do nordic walking, a nie kupować kijków trekkingowych. Różnią się one budową. Znajdziemy 3 rodzaje kijków do nordic walking: kijki aluminiowe

kijki z włókna szklanego

kijki z włókien węglowych

Warto zwrócić uwagę na wagę kijków, które wybieramy. Kijki powinny mieć też odpowiednio wyprofilowane uchwyty oraz posiadać paski. Możemy wybrać takie z regulowaną długością lub kupić odpowiednio dobrane do naszego wzrostu. Wysokość kijków jest prawidłowo dobrana, kiedy trzymając kijki w pozycji wyprostowanej, łokieć jest pod kątem prostym. Chodzenie z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stopy. Właśnie dlatego ten sport jest odpowiedni dla osób w każdym wieku. Ryzyko kontuzji jest znikome, a sam sport jest przyjemny i możemy go uprawiać niemal wszędzie.

Gdzie na nordic walking w woj. warmińsko-mazurskim?

Mazury i Warmia słyną ze swoich pięknych lasów, jezior i gotyckich zamków. Całe województwo nadaje się doskonale do wędrówek pieszych i wycieczek rowerowych. Wypoczynek na łonie przyrody łatwo też połączyć ze zwiedzaniem zabytków. Wybierzcie się np. do Reszla, gdzie za sprawą zachowanego dawnego układu miasta można poczuć się jak w średniowieczu. W tutejszym zamku możecie zwiedzić wystawę poświęconą narzędziom tortur i odtworzoną celę ostatniej czarownicy w Europie, spalonej w Reszlu na początku XIX w. Orneta to z kolei miasto z czarnym smokiem w herbie i warto poznać jego legendę, powiązaną z pięknym gotyckim ratuszem. W Gietrzwałdzie możecie zwiedzić maryjne sanktuarium, zbudowane w miejscu objawień z końca XIX w. Z kolei w nadmorskim Fromborku na turystów czeka największy kościół Warmii – bazylika archikatedralna Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja. Wnętrze jest spektakularne, ale być może największą atrakcję stanowi grób Mikołaja Kopernika z tablicą pamiątkową w kształcie mapy Układu Słonecznego. Na wycieczkę z dziećmi świetnie nadaje się Mrongoville, czyli miasteczko westernowe, w którym można poczuć się jak bohater filmów o Dzikim Zachodzie, postrzelać z rewolwerów, pojeździć na koniu i posłuchać muzyki w saloonie.