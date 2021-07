Nowa atrakcja w Drohiczynie - gmina kupiła statek katamaran. Kursy po Bugu są bezpłatne (ZDJĘCIA)

Katamaran cumuje w marinie nad Bugiem. Jest zadaszony, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, są w nim miejsca do siedzenia. Z podkładu można podziwiać panoramę miasta. Rejs trwa średnio 25 minut.

- Przez pewien czas rejsy statkiem będą bezpłatne. Ale, nawet jeśli w przyszłości wprowadzimy cennik, to nie będzie to duży koszt. Statek ma być atrakcją dla mieszkańców i przyjezdnych. Pierwszy weekend po uruchomieniu kursów (17-18 lipca) był bardzo udany, Sternik przekazał mi informację, że w sobotę było sporo chętnych na rejs, ale niektórych ostatecznie zniechęcił deszcz. Za to w niedzielę do podróży katamaranem ustawiały się kolejki - mówi Wojciech Borzym, burmistrz Drohiczyna. I zaprasza na rejs!