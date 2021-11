Nowa lista leków refundowanych od 1 listopada. Dodano 57 nowych preparatów lub wskazań

Listopadowa lista leków refundowanych

Jakie zmiany pojawiły się na listopadowej liście?

Dla 117 produktów wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu (od 0,01 zł do 2926,37 zł), z kolei podwyżki zastosowano dla 15 produktów (od 1,88 zł do 1134 zł). Obniżono ceny detaliczne brutto dla 382 produktów (od 0,01 zł do 26,21 zł), a dla 49 - podwyższono je (od 0,02 zł do 29,31 zł).