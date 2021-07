Nową prezes Jagiellonii Białystok została Agnieszka Syczewska

– Bardzo dziękuję całej radzie nadzorczej z Przewodniczącym Wojciechem Strzałkowskim na czele za zaufanie i powierzenie mi funkcji prezesa zarządu Jagiellonii Białystok. To dla mnie wielki zaszczyt. Dziękuję również wszystkim pracownikom i współpracownikom klubu, to dzięki nim Jagiellonia się rozwija, a ja mam przyjemność objąć dzisiaj jej stery. Nie byłoby mnie obecnie w tym miejscu, gdyby nie ciężka praca wszystkich osób związanych z klubem. Cieszę się, że jesteśmy przed startem nowego sezonu, że kibice wracają na trybuny stadionu przy Słonecznej i już niedługo spotkamy się wszyscy na meczu. Potrzebujemy waszej energii, wiary i dobrego nastawienia. Wsparcie kibiców, całego miasta i regionu, partnerów i przyjaciół klubu jest nam teraz szczególnie potrzebne. Chciałabym, żebyście wszyscy byli dumni z Jagiellonii, żeby przy Słonecznej towarzyszyły tylko dobre i pozytywne emocje. Jesteśmy w stanie wiele osiągnąć jeżeli będziemy grali do jednej bramki - powiedziała dla klubowych mediów nowa pani prezes Jagiellonii Białystok Agnieszka Syczewska.

Agnieszka Syczewska zastąpiła na fotelu prezesa białostockiego klubu Cezarego Kuleszę, który startuje w wyborach na prezesa PZPN.