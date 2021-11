Nowe ostrzeżenia GIS. Wyrzuć to do kosza lub oddaj do sklepu. Sklepy wycofują szkodliwe produkty ze sprzedaży (5.11.2021)

GIS informuje o niebezpiecznymi dla zdrowia i życia artykułach. Sprawdź dlaczego zostały one wycofane ze sklepów po decyzji Głównego Inspektora Sanitarnego

GIS regularnie kontroluje sprzedawane produkty i co jakiś czas wykrywa w nich różnego rodzaju nieprawidłowości. W związku z tym wycofał już mnóstwo niebezpiecznych dla zdrowia produktów, które do tej pory mogliśmy kupić w naszych sklepach. Oprócz szkodliwej dla zdrowia i życia żywności GIS zaleca również pozbycie się niektórych suplementów diety, a nawet produktów użytku codziennego. W ostatnich ostrzeżeniach poinformował m.in. o suplementach diety, czekoladzie, daniu liofilizowanym i paście z łososia zanieczyszczonych tlenkiem etylenu. Tlenek etylenu jest substancją zabronioną do stosowania w żywności w Europie. Tlenek etylenu jest sklasyfikowany jako substancja kategorii 1B ze względu na działanie rakotwórcze, mutagenne lub działanie szkodliwe na rozrodczość. Sprawdź, czy nie masz ich w swoim domu. Zapoznaj się z najnowszymi ostrzeżeniami GIS, zobacz daty ważności i pozbądź się szkodliwych produktów. Listę wycofanych produktów z ostatnich miesięcy znajdziesz w naszej galerii: