Nowe radiowozy w podlaskiej policji. To volkswagen crafter, hybrydowa toyota rav 4, toyota land cruiser i volkswagen transporter [ZDJĘCIA]

Identyczne auto przedstawili we wtorek także funkcjonariusze z Suwałk. Nowy radiowóz to tak zwany pojazd APRD, czyli Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego. W przedziale biurowym znajdują się cztery siedziska, dwa stoliki na szynach przesuwnych, na których umiejscowione są dwa laptopy oraz urządzenie wielofunkcyjne. Policjanci mają tam do dyspozycji szafy na dokumentację, profesjonalny aparat fotograficzny.