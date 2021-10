Nowe zakażenia koronawirusem 1.10.2021 w woj. warmińsko-mazurskim. Sprawdź, jakie są liczby Newsroom 360

W woj. warmińsko-mazurskim odnotowano 48 nowych zakażeń. Zobacz aktualne dane na dzień 1.10.2021. W którym powiecie jest największa liczba zarażonych koronawirusem? W Olsztynie przybyło 8 nowych osób zakażonych, w powiecie olsztyńskim 5, w powiecie ostródzkim 3. Sprawdź liczbę nowych zachorowań we wszystkich powiatach. W woj. warmińsko-mazurskim od początku pandemii wykryto 122 210 osób z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa, jednocześnie we wszystkich naszych powiatach z powodu COVID-19 do tej pory zmarło 3 011 osób.